Роксана Бабаян рассказала о своей скромной жизни

Роксана Бабаян рассказала о своей скромной жизниУже почти четыре гора известная певица Роксана Бабаян потеряла супруга, с которым прожила в браке 37 лет. Актер Михаил Державин скончался в январе 2018 года – до сих пор исполнительница хита "Две женщины" не может полностью осознать утрату. Без любимого мужа вдове Державина приходится очень непросто.Державин и Бабаян познакомились, когда вместе летели в Казахстан на концерт. На тот момент судьба сталкивала их уже несколько раз: Михаил Михайлович объявлял певицу как ведущий, слышал ее песни по радио. Но их личное знакомство состоялось только в самолете. Артисты быстро нашли общий язык, вскоре начали бурный роман и поженились в 1980 году.Роксана Рубеновна полностью отдалась семье и даже , чтобы быть рядом с супругом. Вдова актера никогда не жалела, что оставила звездную карьеру. По словам Бабаян, ее жизнь осталась такой же яркой, какой была во времена ее выступлений.В начале 2018 года певица потеряла любимого мужа после его продолжительной болезни. До сих пор вдова актера вспоминает о супруге с комом в горе и со слезами на глазах. Последние дни рядом с тяжелобольным возлюбленным исполнительница хита "Две женщины" называет очень тяжелыми. В браке с Михаилом Михайловичем, как и со своим первым мужем, звезда . Однако у нее сложились теплые отношения с дочерью покойного супруга Марией.В программе "Секрет на миллион" на Роксана Рубеновна призналась, что сейчас живет довольно скромно. Народная артистка до сих пор ютится в стенах своего возлюбленного. Площадь крошечного жилища составляет всего 28 квадратных метров. Державин и Бабаян никогда не стремились стать обладателями большой столичной квартиры – даже сейчас она счастлива жить в любимом доме. Однако вдова актера посетовала на небольшую, по ее мнению, пенсию.По словам Роксаны Рубеновны, в месяц она получает 40 тысяч рублей только благодаря званию Народной артистки. Звезда отметила, что без надбавки ее пенсия составляла бы 18-20 тысяч рублей.После смерти любимого супруга Бабаян не стала вести затворнический образ жизни. Она продолжает участвовать в телевизионных программах и вести публичную деятельность. К тому же, звезда делится кадрами из своей жизни в личном инстаграм-аккаунте, где на нее подписаны почти 15 тысяч человек. Кроме того, вдова Державина часто общается с дочерью покойного супруга от первого брака и навещает внуков.