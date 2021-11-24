Финансист поделился с журналистами рассказом о своей карьере и переходе к частному инвестированию. Он не раз входил в десятку лучших финансовых директоров РФ по версии ИД «Коммерсант». А по ..

Финансист поделился с журналистами рассказом о своей карьере и переходе к частному инвестированию. Он не раз входил в десятку лучших финансовых директоров РФ по версии ИД «Коммерсант». А по версии Института Адама Смита и журнала «Карьера» считался лучшим финансовым директором страны.Он начал трудовую деятельность на Владимирском тракторном заводе после того, как, получив диплом МГУ, поработал в вузе. Там он достаточно быстро занял должность заместителя гендиректора по экономике. В 1989 году он поступил на учебу в Гарвард, совмещая ее со стажировкой в консалтинговой компании. Это способствовало изучению бизнеса изнутри - какие проблемы приходится решать и какова связь производства с маркетингом.Когда не стало Советского Союза, студентам оказалось практически некуда возвращаться. Из-за чего Бакалейник решил принять предложение и прийти на работу в Международную финансовую корпорацию (International Finance Corporation, IFC ), которая входит во Всемирный банк. Сначала IFC помогала проводить отдельные проекты по приватизации в СССР. В 1994 году, покинув IFC, он возглавил Владимирский тракторный завод. Еще спустя три года Бакалейнику поступило предложение от бывшего коллеги принять участие в создании Тюменской нефтяной компании (ТНК), примерив на себя роль финансового директора. Когда разрешился конфликт корпорации с «Нижневартовскнефтегазом», был установлен контроль над дочерними предприятиями, налажено производство и сформирована успешная финансово-экономическая модель производства. Постепенно начались рост цен на нефть, становление постсоветской экономики. ТНК начали интересоваться западные банки и нефтяные корпорации - Вritish Petroleum (BР), Texaco.По словам Бакалейника, советское нефтедобывающее предприятие удалось успешно преобразовать в коммерческую нефтяную компанию полного цикла, представляющую интерес для международных банков, трейдеров, других нефтяных компаний. На протяжении долгого времени ТНК являлась лучшей нефтяной компанией страны.В 2003 году Бакалейника пригласила на должность главного финансового директора Сибирско-Уральская алюминиевая компания. В 2006 году, после того как произошло объединение с корпорацией РУСАЛ, началась подготовка к размещению евробондов и выходу на фондовую биржу.Спустя еще несколько лет финансист начал работать над рядом проектов в ГК «Ренова».В настоящее время Бакалейник поменял работу в корпоративном секторе на карьеру частного инвестора. По его словам, платежный сервис СКРЕПКА является одним из приоритетных проектов в этой сфере. Благодаря ему пользователи могут накапливать серьезные суммы кешбэка с повседневных покупок как онлайн, так и офлайн в любых магазинах и расплачиваться ими за услуги ЖКХ, а также обслуживать ими любые кредиты и микрозаймы.Бакалейник считает, что сегодня у СКРЕПКИ нет аналогов не только в РФ, но и в мире, а ее возможности крайне востребованы на рынке."Мы ожидаем, что в ближайшее время проект привлечет внимание крупных российских и зарубежных инвесторов”, - отмечает он.