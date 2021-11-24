Звезда советского кино доживала свой век в нищете, деля квартиру с крысами и тараканами

Звезда советского кино доживала свой век в нищете, деля квартиру с крысами и тараканамиВ 50-60-х годах Тамару Носову знали практически все телезрители. Именно в те времена вышли известные на весь Советский Союз фильмы с участием актрисы. Однако уже через пару десятков лет в жизни звезды случилась череда событий, которая полностью изменила ее дальнейшую судьбу.Тамара Макаровна родилась в 1927 году. В полтора года девочка потеряла маму – тогда отец сдал и ее, и других двоих детей в детский дом. Оттуда будущую артистку позже забрала новая семья. Приемные родители вложили много сил в воспитание дочки – благодаря их поддержке и помощи она поступила во ВГИК. Однако первую роль Носова получила уже за два года до окончания обучения – в 1948 году актриса сыграла в фильме "Молодая Гвардия".Дебютная роль сделала артистку востребованной – после выхода картины она получила огромное количество новых предложений. Фильм "Карнавальная ночь" сделал Тамару Макаровну известной на весь Советский Союз, а "Свадьба в Малиновке", "Королевство кривых зеркал" и другие популярные картины только укрепили любовь зрителей.Первым мужем Носовой сталсотрудник МИД Олег Малинин. Мужчина увез супругу в Австрию и попытался сделать из нее светскую леди, практически полностью оградив от актерской карьеры. Однако звезда заскучала по съемкам, вернулась на родину и рассталась с мужем спустя шесть лет брака.После развода с первым мужем Тамара Макаровна продолжила устраивать свою личную жизнь. Артистка сожительствовала с актером Юрием Боголюбовым, после него – встречалась с женатым писателем Виталием Губеревым, который посвятил ей сказку "Королевство кривых зеркал". Последним возлюбленным актрисы стал режиссер Николай Засеев, у которого, помимо Носовой, была законная супруга.За свою жизнь звезда так и не завела детей. Тамара Макаровна дважды вынашивала ребенка от Засеева, но обе беременности закончились выкидышем. Как рассказывал Николай Викторович, его возлюбленная была не готова сделать паузу в карьере даже для того, чтобы лечь на сохранение в больницу.Жизнь Носовой перевернулась с ног на голову в 80-х годах. Тогда актриса не только страдала от проблем с карьерой, но и потеряла приемную маму, которая ее вырастила. Позже артистка лишились работы в театре и осталась без заработка – некогда именитой актрисе пришлось выживать на одну только пенсию.Последние годы жизни Тамара Макаровна провела в нищете. Денег не хватало не только на квартплату, но и на еду. Звезда была вынуждена питаться в столовых для бездомных и подбирать остатки пищи на помойке около дома. Соседи, которые часто встречали Носову на улице, забили тревогу, когда та перестала выходить из дома. 6 марта 2007 году стражи порядка нашли артистку без сознания на полу в ее грязной квартире с тараканами и крысами. У Тамары Макаровны случился инсульт. Через 19 дней, на 80 году жизни, Носова скончаласьот хронической ишемии головного мозга.