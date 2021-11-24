Мотивы своего поступка он объяснил ненавистью к правоохранителям, чью работу он намеревался дестабилизировать.

Житель Вязников получил условный срок за сообщение о готовящемся взрыве на местной автостанции. Мужчину осудили по статье о ложном сигнале о террористическом акте.В апреле текущего года он позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу и полицию, которым рассказал, что вокзал заминирован.По информации ФСБ,в момент совершения преступления вязниковец находился подшофе. Мотивы своего поступка он объяснил ненавистью к правоохранителям, чью работу он намеревался дестабилизировать.В ноябре 42-летнего злоумышленника приговорили к шести годам колонии условно, с двухлетним испытательным сроком.