Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Вязниковский городской суд для рассмотрения.

В Вязниках 51-летнего мужчину обвиняют в убийстве друга. Как сообщает пресс-служба Следкома, во время пьянки он зарезал своего товарища.По версии следствия, 19 августа мужчины вместе распивали спиртное. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого убийца нанёс несколько ударов ножом в области шеи и в сердце знакомого.После чего, злоумышленник вымыл нож с моющим средством и лёг спать. На следующее утро вязниковец понял, что убил собутыльника и покинул место происшествия.Вернувшись домой, фигурант начал заметать следы. Он снял одежду, в которой находился в злополучный вечер, и выкинул её в мусорный контейнер возле гаражей.На третий день подозреваемый вернулся на место происшествия и избавился от рукоятки ножа, которым наносил удары 53-летнему потерпевшему. Желая отвести от себя подозрения, вязниковец позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил труп знакомого. Однако ему не удалось облапошить оперативников. Душегуба «раскололи». На допросе преступник признался в содеянном. По ходатайству следователя его арестовали.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Вязниковский городской суд для рассмотрения.