Этим летом уход Алисы Бирюковой с поста директора департамента культуры нашего региона для многих...

Этим летом уход Алисы Бирюковой с поста директора департамента культуры нашего региона для многих стал абсолютной неожиданностью. Во Владимирской области во время её работы появилось много интересных и популярных культурных проектов. Например, фестивали - Дениса Мацуева «ALMA MATER: Новые имена в Суздале», «Музыкальная экспедиция», «Лето Господне», «Китоврас» и другие.Алиса Бирюкова с уверенностью говорит о том, что невозможно порвать те нити, которые связывают её с Владимирской землёй. Сегодня уже начата «большая новая работа» в музее-заповеднике «Горки Ленинские», появилась возможность реализовать уникальные проекты.Об этом и многом другом Алиса Михайловна рассказала в своём большом интервью корреспонденту ГТРК «Владимир».«Владимир – это Родина навсегда, а сейчас в Москве передо мной стоит интересная профессиональная задача…»- Всегда волнительно начинать что-то новое. В вашем случае: покидая пост директора департамента культуры Владимирской области, добившись отличных результатов, вы всё же решили уехать в Москву. Не жаль было оставлять наш регион? Сложно начинать всё сначала? Мы знаем, что в музее-заповеднике «Горки Ленинские» совершенно другой формат работы. И очень многое предстоит восстановить, проработать, запустить…- Да, действительно, это было важное и сложное решение, поскольку Владимир – родное и очень любимое мною место. Но что касается «начинать сначала» - не совсем так. Начинаю я уже с некоторой высоты и с тем опытом, который был приобретён за большой период времени. Работа в департаменте культуры Владимирской области дала возможность всесторонне узнать «культурный процесс», подарила связи с замечательными коллективами и яркими талантливыми людьми. И этот багаж очень помогает мне в реализации нового проекта. «Горки Ленинские» – музей с богатой историей, которая достойна уважения и развития. Здесь интересен целый комплекс задач. То, о чём вы сказали, «восстановить, проработать, запустить» - увлекательный процесс. Огромное пространство! Большой потенциал развития у музея как событийной и выставочной площадки. Уникальная территория и инфраструктура. Комплекс задач предстоит решить, чтобы открыть его для новых посетителей. Для жителей Владимирского региона в том числе!- Наблюдаем в вашем официальном телеграм-канале интересные посты о встречах в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Например, в сентябреприезжал председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей - Ли Чжаньшоу. Он вместе с Первым заместителем Председателя Государственной думы РФ — Иваном Мельниковым осмотрели «кабинет и квартиру Владимира Ильича Ленина». Для китайского народа и культуры — это место много значит. А чем запомнилась данная встреча конкретно вам?- Это был один из первых высоких визитов, который состоялся в первые же недели моего прихода в «Горки Ленинские». К истории нашей страны проявляет искренний интерес огромный народ и государство с древнейшей культурой. Для гостей из Китая интерес к музею, в первую очередь связан с Владимиром Ильичом Лениным. Не только революционером планетарного масштаба, но и строителем нового государства, не имеющего аналогов в мировой истории. И этот период как раз связан с «Горками Ленинскими». К нам едут не только официальные делегации, но и тысячи китайских туристов. Ощущение связи двух разных самобытных культур – российской и китайской – для меня стало одним из ярких впечатлений этой встречи. И стоит отметить, что у нас хорошие отношения с посольством КНР, мы плодотворно работаем. И надеюсь, что реализуем новые интересные совместные проекты. Очень интересно сейчас, когда идёт активный диалог между нашими странами, развивать музей, как площадку для взаимодействия. Летом было подписано соглашение о деловом сотрудничестве с Союзом предпринимателей Китая. Для нас это новые возможности для совместной работы.- Во Владимирском регионе вы запустили много интересных культурных проектов. Этот опыт пригодился в работе с музеем-заповедником «ГоркиЛенинские»?- Конечно, потому что весь опыт событийных крупных мероприятий, которые мы проводили во Владимирской области, подарил связи и дружеские отношения сшироким кругом культурного сообщества. И конечно, мне бы очень хотелось, чтобы эти партнеры обращали своё внимание и на музей-заповедник «Горки Ленинские».Здесь можно реализовать иного рода, но не менее интересные, проекты. Более того, опыт крупных мероприятий дал практическое понимание того, как это выстраивается, как продвигается, что востребовано различными аудиториями. Поскольку музей «Горки Ленинские» обладает огромной и очень красивой территорией (свыше 200 га земли), разноплановым архитектурном ансамблем, где есть - уникальная усадьба Зинаиды Григорьевны Морозовой и есть поздне-советское пространство, «Парфенон» Леонида Павлова – Научно-культурный центр «Музей В.И. Ленина», уникальнейшая экспозиция музея «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле», киногород, кинодеревня, ландшафтные зоны. Весь этот пространственный и природный комплекс – отличная платформа для событийных мероприятий.Это интересно!«История нашего места тянется в глубину веков. На территории музея-заповедника существует около 50 курганов вятичей. Здесь очень органична темаархеологии. Многие наши гости признавались, что до приезда сюда совершенно иначе представляли «Горки Ленинские», которые на самом деле практическиотражают весь исторический путь России. Это в буквальном понимании – исторические горки с перепадами и виражами. Удивительным образом память опрошедших временах здесь отлично сохранилась, более того, её здесь и не пытались стереть».Музей-заповедник «Горки Ленинские» - открытие для туристов- Рекомендуете ли владимирцам посетить музей-заповедник «Горки Ленинские»? Если да, то на что стоит обратить особое внимание?- Для меня самой музей стал открытием! Я бы очень хотела, чтобы как можно больше людей – моих земляков для себя также открыли это место. Конечно, всем, кто приезжает сюда, я бы рекомендовала оставаться на два дня. Это большой комплекс, достаточно сложная задача – осмотреть все наши музеи. Парк располагает к отдыху и прогулкам. Многих привлекает усадьба, она уникальна. На 98% сохранила свой первоначальный облик. Мы до сих пор открываем усадьбу и комнаты теми ключами, которыми пользовалась ее владелица – Зинаида Морозова-Рейнбот. Это потрясающее ощущение погружения в историю! Здесь сохранилось ощущение «живого» дома. Мы стараемся, чтобы наши посетители тоже почувствовали это, например, в ходе наших экскурсий-спектаклей.Уникальная экспозиция, оказавшаяся здесь в 1994 году, по решению Президента страны, была переведена из Кремля. Это кабинет и квартира Владимира Ильича Ленина. Удивительная экспозиция дает возможность показать жизнь вождя в его ежедневном быте. Много трогательных экспонатов, которые говорят о жизни семьи, о преданности в отношении к Владимиру Ильичу - Надежды Константиновны Крупской. И эту историю начинаешь видеть совершенно иначе, более многопланово воспринимать, потому что разрушаются определенные штампы, к которым мы привыкли. Есть замечательные предметы, относящиеся к «большой» истории, например, огромные настенные карты с пометками В.И. Ленина.- Прошло достаточно времени, чтобы мы честным взглядом посмотрели на свою историю. Наши экспозиции дают эту возможность. Первый агитационный фарфор, библиотека…- Уникальный объект – научно-культурный центр имени Ленина, построенный Леонидом Павловым в 1987 году. Помимо архитектурного решения на высоте иэкспозиционное. Первый в стране мультимедийный проект. Здесь были применены уникальные технологии, инженерные и художественные решения. Экспозицияуправлялась с первых компьютеров Apple. Огромные интерактивные кубы, в каждом – отдельный спектакль. Они озвучены голосами больших актёров России: Аллы Демидовой, Маргариты Тереховой, Валентины Талызиной, Николая Губенко и др.На территории есть много экологических троп, огромный исторический парк, даже фруктовые сады и пасека. Кстати, удивительно, но у Зинаиды Григорьевны Морозовой уже больше 110 лет назад усадьба была обеспечена электричеством, водоснабжением, телефонной связью. Электричество было даже на ферме! Например, поилки были с электроприводом. Динамо-машина питала всю усадьбу. Первая «лампочка Ильича» также зажглась от этого самого аппарата.Этой осенью в «Горки Ленинские» проходила любопытная выставка-слёт «Чаек». Гости увидели уникальную коллекцию машин советской эпохи…С этим проектом к нам пришел руководитель «Чайка-клуба». И он предложил провести в музее традиционное закрытие сезона. Тема советского автопромастилистически ложится в историю заповедника. Наверняка, многие слышали о «Серебряном призраке» - Роллс-Ройсе Владимира Ильича Ленина. Автомобиль и по сей день стоит в нашей усадьбе. Сделан в Англии, но в автосани его превратили на Путиловском заводе.«Связи с Владимирской землей – навсегда…»- Приезжаете ли вы сегодня во Владимир? Или новая работа занимает всё ваше время? Есть ли любимые места, в которые хочется возвращаться снова и снова?- К сожалению, нет возможности часто бывать во Владимире. Сейчас передо мной стоит большой объем задач, которые нужно решать. Много времени занималаподготовка выставочного плана музея на будущий год. Была задача сделать его максимально интересным для разных категорий посетителей, придуматьразноплановые проекты. Ведется работа по привлечению партнеров, подготовка к реставрации. Хочется восстановить Морозовские оранжереи, возродитьхозяйственный комплекс, в котором может развернуться экспозиция, посвященная индустриализации, инженерной мысли начала XX в. Есть интересные планы,связанные с открытием летнего зала в бывших усадебных конюшнях, как арт-резиденции для работы молодых художников. Совместные планы с ГИТИСом,ВГИКом. Работаем и над новыми туристическими продуктами. Планируем организовать серию кинопоказов с киноведами в исторических локациях.Конечно, я возвращаюсь к своим любимым людям и местам. Во Владимире живут мои родители, близкие и друзья. Рада, что не прерываются связи и с учреждениями культуры Владимирской области. Любимые места - наши соборы - Успенский, Дмитриевский, Покрова на Нерли… Конечно, Георгиевская улица, где начиналась моя работа с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром и прошло много счастливых дней. Сновицы, где родительский дом. Ну и любимый Суздаль. Есть традиция, которой я не изменяю – путешествие на речном трамвайчике. Нити, связывающие с Владимирской землей, живые, и это очень помогает.Автор текста: Светлана КугановаФото из личного архива Алисы Бирюковой и музея-заповедника «Горки Ленинские»