Факультету иностранных языков, одному из старейших в ВлГУ, в этом году исполнилось 60 лет. Несмотря...

Факультету иностранных языков, одному из старейших в ВлГУ, в этом году исполнилось 60 лет. Несмотря на то, что самого факультета уже не существует - остались только кафедры, преподаватели и студенты продолжают держать высокую "марку" иняза. Благодаря чему это удается? Об этом "Вестям" рассказали Анна Назарова, доцент кафедры английского языка, и Алена Соболева, выпускница вуза.Торжества в честь 60-летия владимирского иняза пройдут в эту субботу, 26 ноября, в 12.00. по адресу: Владимир, Проспект Строителей, 11, корпус педагогического института. Приглашают всех причастных к владимирскому факультету иностранных языков!