Сегодня депутаты утвердили все предложенные Александром Авдеевым кандидатуры первых заместителей и...

Сегодня депутаты утвердили все предложенные Александром Авдеевым кандидатуры первых заместителей и заместителей губернатора: Дмитрия Лызлова, Александра Ремига, Константина Баранова, Сергея Волкова, Владимира Куимова, Александра Максимова, Германа Елянюшкина."Всех кандидатов парламентарии хорошо знают по делам, со всеми встречались накануне и ещё раз обсудили все интересующие вопросы, - отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев" - Безусловно, на положительную оценку работы моих коллег повлияла их открытость диалогу, сотрудничество со всеми народными избранниками независимо от их партийной принадлежности".Чтобы достичь поставленных целей, необходимо выступать с народными представителями единым фронтом, работать в связке, честно, открыто, прозрачно. Ставлю команде такую задачу, подчеркнул глава области.Фото: пресс-служба обладминистрации