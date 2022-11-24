Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию дома - до конца декабря.

В начале ноября к депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину обратились дольщики многоквартирного дома, расположенного на улице 1-я Пионерская, 82 во Владимире. Горожан беспокоят постоянные переносы срока ввода объекта в эксплуатацию.«Дом в высокой степени готовности и должен быть сдан ещё в 2020 году. Однако сроки неоднократно сдвигались. Последний раз на август 2022-го», - пояснили жители.Люди боятся, что останутся без квартир. Отягчающим обстоятельством может стать банкротство застройщика - компании «Стройком».«Начал разбираться. Подключил прокуратуру, администрацию области, Ростехнадзор, провёл еще одну встречу с дольщиками. Организовал повторный выход специалистов Ростехнадзора и Госстройнадзора. Документы о соответствии подписаны и переданы в мэрию. Итоговое разрешение на ввод за горадминистрацией», - рассказал о решении проблемы Алексей Говырин в своём .Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию дома - до конца декабря.Пока люди не получат ключи депутат будет держать ситуацию на контроле.