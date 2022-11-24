Неофициальные источники сообщают, что глава города Покрова Олег Котров написал заявление о сложении...
Неофициальные источники сообщают, что глава города Покрова Олег Котров написал заявление о сложении полномочий.
Как мы уже рассказывали, на мэра возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник обвиняется в махинациях с земельными участками.
На время следствия он отстранен от должности.
Исполнять обязанности сити-менеджера назначен Денис Рогов - сын экс-мэра Покрова Вячеслава Рогова и первый заместитель главы администрации.
Фото ВК Олег Котров