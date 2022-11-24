Народ возмущен тем, что Киркоров и Бузова полезли в большое кино.

Народ возмущен тем, что Киркоров и Бузова полезли в большое кино.Российский певец Филипп Киркоров, Ольга Бузова и другие артисты снимутся в ремейке фильма "Ирония судьбы". Новая версия истории Эльдара Рязанова будет по-другому называться и безусловно будет смотреться современно, считают создатели. Киркоров, к примеру, повторит в картине сцену с Ипполитом в душе. Однако не всем такой ремейк придется по вкусу. Музыкальный критик Сергей Соседов возмутился тем, что Киркоров позарился на святое."К ремейкам фильмов я отношусь негативно. Они должны существовать только в хрестоматийном классическом варианте. А все эти испражнения с неталантливыми людьми – это пустая трата времени и денег. Какой-то канал просто позволяет себе выбрасывать деньги на помойку, снимая откровенный шлак. Потому что не может этот состав артистов показать уровень профессиональной игры актеров старой школы. Подобные ремейки – это надругательство и насмешка над гениальным рязановским шедевром. Это должно караться законом о недопустимости надругательства над шедеврами литературы, музыки, тетра и кино. Это преступно. Что там Киркоров и Бузова могут наиграть? Ну это курам на смех", – рассказал Сергей Соседов в беседе с .Напомним, Филипп Киркоров давно озвучивает мультипликационных персонажей и снимается в разных проектах, а Ольга Бузова даже работала в МХАТ имени М. Горького. Правда, у поющей ведущей из этого ничего хорошего не вышло, и публика в итоге погнала ее в шею.Ремейк "Самоирония судьбы" выйдет на экраны в преддверии нового года. В фильме будут отсылки не только к "Иронии судьбы" Эльдара Рязанова, но и к ленте "Карнавальная ночь", а также "Иван Васильевич меняет профессию". В картине также появятся Клава Кока, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Ляйсан Утяшева и другие артисты.