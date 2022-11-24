Заксобрание согласовало предложенные Александром Авдеевым кандидатуры вице-губернаторов. Всего депутатам предстояло согласовать семь кандидатур. Речь идет о врио первых заместителей

Заксобрание согласовало предложенные Александром Авдеевым кандидатуры вице-губернаторов. Всего депутатам предстояло согласовать семь кандидатур. Речь идет о врио первых заместителей главы региона Дмитрии Лызлове и Александре Ремиги. А также о врио заместителей губернатора Константине Баранове, Сергее Волкове, Владимире Куимове, Александре Максимове и Германе Елянюшкине. Примечательно, что в зал заседаний пустили только операторов. Корреспондентам пришлось наблюдать за