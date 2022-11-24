Москва умеет хорошо отдыхать! Благо, что здесь есть огромное количество театров, музеев и концертных залов. Ходите, радуйтесь и превращайте жизнь в праздник!

Москва умеет хорошо отдыхать! Благо, что здесь есть огромное количество театров, музеев и концертных залов. Ходите, радуйтесь и превращайте жизнь в праздник!КОНЦЕРТ"Песня года-2022"Ежегодно лауреатами фестиваля становятся исполнители, чьи хиты в течение года завоевали признание аудитории. Состав участников определяется на основе ротаций их новых песен – на радио, ТВ, также в хит-парадах цифровых площадок, звучавших в уходящем году. Более сорока артистов, которые выпускали в 2022 году свои песни и имели их успешные ротации, чьи песни становились популярны и известны, выступят на сцене "Песни года". Среди них – Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте, Дима Билан, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Николай Басков, Сергей Лазарев, Александр Буйнов, Валерия, Олег Газманов, Лолита, Игорь Николаев, Ёлка, Леонид Агутин. Эфир – на телеканале "Россия 1" 1 и 2 января 2023 года.Билеты на3 декабря, "Мегаспорт".Александр Шоуа & группа"Непара"Творчество группы, созданной какдуэт в 2002 году Александром Шоуа, получило необычайный отклик в сердцахпоклонников за свои проникновенные тексты и неповторимый стиль исполнения. Хиты "Они знакомы давно" и "Милая"были удостоены статуэтками "Золотой граммофон", а песня "Плачь и смотри",которая является визитной карточкой группы, завоевала победу в фестивале "Песнягода". В 2020 году группа былаперезапущена Александром Шоуа в новом составе: к коллективу присоединились новаяучастница Дарья Храмова и высококвалифицированные музыканты.3 декабря, Vegas CityHall.ОПЕРА"Богема"Опера Дж. Пуччини "Богема" давно уже стала царицей сцен во всем мире, однако в "Геликоне» впервые появилась только в 33-м сезоне. Спектакль стал экспериментом во всех отношениях – его создала команда молодых творцов, а художественным руководителем проекта стал народный артист России Дмитрий Бертман. Геликоновская "Богема" привлекла в театр молодую аудиторию, и это неудивительно, ведь, когда на сцене и за кулисами – твои ровесники, а жизнь героев напоминает твою собственную, это вызывает живой искренний интерес. Режиссеры – молоды и амбициозны, все прошли через горнило конкурса "Нано-опера": Постановка "Богемы" в "Геликоне" стала возможной благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации и АНО "Центр поддержки творческих и социально-культурных инициатив "Арт-Гелиос".27 ноября, "Геликон-опера" (начало в 16 часов).ПРЕМЬЕРА"Лубянский гример"Эдуард Бояков выпускает иммерсивный спектакль по мотивам произведений Николая Лескова. "Лубянский гример" станет первой премьерой Нового театра, сыгранной в главной резиденции театра – усадьбе Салтыковых-Чертковых. В уникальных интерьерах старинного дворянского особняка одновременно разворачиваются два захватывающих сюжета. Один из них – легенда о любви, верности, страданиях и подвиге талантливого художника и его прекрасной возлюбленной – крепостной актрисы, другой – история рождения русского театра, рассказанная от лица тех, кто его создавал. Зритель окажется внутри мира крепостного театра начала позапрошлого века, где красота соседствует с жестокостью, пасторальная фривольность с грубостью, чистая любовь с пороком. В ролях Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Евдокия Германова, Татьяна Шалковская, Эдуард Флеров, Таисия Краснопевцева, Ольга Зрилина, Дарья Дуженкова, Кирилл Клименко и вся труппа Нового театра.27, 29 и 30 ноября, Новый театр (Мясницкая ул., д. 7 стр.2).ТЕАТР"Шинель/Пальто"История Акакия Башмачкина обретает новый смысл в постановке Иосифа Райхельгауза. Главный герой отражается в каждом актере на сцене: он поет, танцует, катается на коньках, смеется, шутит, плачет. Веселое настроение спектаклю добавляет музыка, которую Максим Дунаевский написал специально для "Школы современной пьесы". Композиции исполняет артист театра Дмитрий Хоронько. Не удивляйтесь, если в конце будете подпевать нашим актерам! В финале вы сможете примерить гигантскую гоголевскую "Шинель", которую перед всем залом развернет Петрович — знаменитый петербургский портной, выполнивший заказ Башмачкина. В ролях: Ирина Алферова, Иван Мамонов, Татьяна Циренина и другие.4 декабря, "Школа современной пьесы".ПРОЕКТ"АРТХАБ".На Новой сцене МХТ имени А.П. Чехова начинается IIIлаборатория "АРТХАБ". Экспериментальный проект МосковскогоХудожественного театра направлен на поиск новых для МХТ драматургов ирежиссеров. Тема нынешней лаборатории – театр для детей и подростков. Врамках лаборатории, которая продлится до конца декабря, будут показаны 5эскизов. По итогам зрительского голосования, а также мнения экспертногожюри эскиз-победитель войдёт в репертуар театра. Откроет лабораторию эскиз Екатерины Корабельник "Куда пропал прекрасный принц?" по пьесе Марии Огневой. А 29 ноября можно будет увидеть эскиз Натальи Слащевой "Освободите слона, или Как вылепить отфыркивание" по пьесе Елены Макаровой.ГАСТРОЛИ"Ая-яй-ревю"Всемирно известный театр "Лицедеи" из Санкт-Петербурга приезжает в Москву! Творчески переработав все лучшее, что существовало ранее в жанре пантомимы и клоунады, театр создал свой неповторимый стиль на стыке клоунады, эстрады и трагифарса. "Ая-яй-ревю" — лучший концерт классических "Лицедеев", в котором будут собраны узнаваемые во всем мире эстрадные номера! Это легендарная клоунская программа артистов-основателей театра. Также у зрителей появится возможность оценить творчество и более молодых, но уже полюбившихся публике артистов.4 декабря, Культурный центр "Меридиан".ВЫСТАВКА"Я и город"На выставке будут представлены работы 96 призеров всероссийского инклюзивного творческого конкурса "Я художник — я так вижу" и молодых авторов с ментальными особенностями — участников творческой лаборатории "Я и город", а также работы посетителей студий и резиденций Музея Москвы разного возраста. Пространство будет дополнено кинозалом и павильонами для мастер-классов, понаблюдать за которыми сможет любой желающий. В экспозиции город предстанет с неожиданной стороны. Разнообразие техник, тем и сюжетов вовлечет зрителей в своеобразную игру по угадыванию знакомых мест и маршрутов. Миссия проекта связана с репрезентацией различных типов восприятия городского пространства и ощущения себя в городе.До 29 января, Музей Москвы.СКОРОEMINВ 2021 году EMIN стал лауреатом премии "Золотой Граммофон" за песню "Отпусти и лети", а весной 2022 взял награду за лучший альбом Love Is по версии телеканала RU TV. Неизменяя своим традициям, EMIN даст большой сольный концерт. Музыкантпредставит обновленных трек-лист, в который войдут как последние хиты, так иизвестные песни в новых аранжировках: "Отпусти и лети", "На обратной стороне","МММ", Still, Boomerang, Good Love и многие другие.11 декабря, Crocus City Hall.