«Горячая линия» по вопросам финансового обеспечения мобилизованных граждан (добровольцев) открыта в...
«Горячая линия» по вопросам финансового обеспечения мобилизованных граждан (добровольцев) открыта в Едином расчетном центре Минобороны России.
Для оперативного информирования граждан, из числа мобилизованных (добровольцев) в рамках специальной военной операции, по вопросам расчетов денежного довольствия в Едином расчетном центре Министерства обороны Российской Федерации открыта «Горячая линия».
Телефон горячей линии Единого расчетного центра Министерства обороны Российской Федерации 8 (800) 737-7-737.
Также свой вопрос можно направить на адрес электронной почты [email protected]
Фото пресс-служба АВО.