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<a href="https://33live.ru/novosti/24-11-2022-mobilizovannye-iz-vladimirskoj-oblasti-mogut-reshit-voprosy-po-finansovomu-obespecheniyu-po-goryachej-linii.html" target="_blank">Мобилизованные из Владимирской области могут решить вопросы по финансовому обеспечению по Горячей линии</a> - «Горячая линия» по вопросам финансового обеспечения мобилизованных граждан (добровольцев) открыта в...