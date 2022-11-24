Подведены итоги января-октября 2022 года.

За январь-октябрь 2022 года на переездах Горьковской железной дороги на 40% снизилось количество ДТП. По информации пресс-службы ГЖД, за этот период произошло восемь случаев столкновения автомобилей с поездами.В авариях пострадали четыре человека, еще один погиб. За тот же период 2021 года произошло 13 ДТП с одним пострадавшим. Во всех случаях автомобилисты грубо нарушили правила пересечения путей.За 10 месяцев 2022 года на переездах Горьковской магистрали выявлено 627 нарушений ПДД – это на 23% меньше, чем за тот же период прошлого года.Для предотвращения аварий на переездах железнодорожники реализуют комплексную программу, в которую входят мероприятия по мониторингу состояния железнодорожных переездов, их ремонту, модернизации и оснащению дополнительными системами безопасности. Кроме того, проводится активная информационно-разъяснительной работе.За январь-октябрь этого года в просветительских мероприятиях поучаствовали больше 202 тысяч автомобилистов. Железнодорожники вместе с транспортной полицией провели около 1,7 тысячи рейдов по выявлению нарушителей.По информации ГИБДД, расследование двух столкновений автомобилей с поездами, которые произошли в 2022 году, уже завершено. Водители-нарушители привлечены к административной ответственности. С них полностью взыскан ущерб.ГЖД призывает водителей проявлять сознательность на дороге и соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах.