В этот праздник важно подарить близким подарки, а также навести порядок во дворе - зима вступает в...

В этот праздник важно подарить близким подарки, а также навести порядок во дворе - зима вступает в свои права.25 ноября отмечается Иван Милостивый или Иван Снежный, что связано с днем памяти святителю Иоанну Милостивому. Иоанн Милостивый причислен к лику Святых. Ему молятся, как правило, о своих детях. Им просят хорошей судьбы, здоровья и удачливой жизни.Что можно делать 25 ноября:Прибираться в своих садах и подготовить все растения и постройки к зимовке. В этот день начинаются обильные снегопады, посему следует особенно тщательно подготовиться.Важно сделать подарок для близких и родных. Это нормализует отношения и принесут множество успех.Считалось, что если жена накормит ворчливого и недовольного мужа орехами, то он перестанет быть недовольным и отличится лаской и заботой.Покупки на Ивана Милостивого окажутся очень удачными, долго прослужат и принесут много радости. Можно даже обратить внимание на дорогие вещи.Девушками стоит помнить, что в праздник Иоанна мужчины становятся особенно добрыми и щедрыми. Если правильно попросить своего избранника, то он согласится на любой каприз или прихоть.Чего нельзя делать 25 ноября:Под запретом все негативное и плохое, поскольку любая такая мысль может быстро материализоваться. Ссоры, ругань и оскорбления приведут к серьезным проблемам.Нельзя отказывать в милостыне, постарайтесь помочь всем, кому сейчас тяжело и нужна помощь. Иначе в скором времени сложности начнутся у вас.Свободным девушкам не стоит проводить время в женской компании, особенно тем, кто хочет выйти замуж. В противном случае не получится найти суженого еще год.Не стоит принимать важных решений, последствия окажутся крайне негативными.Если вы вместе с подругой решили сходить в магазин, то обеим нельзя покупать обувь. Это к неудачам в любви.Приметы 25 ноября:Снег или дождь - к потеплению.Дождь с утра - сырость и влажность будут до февраля.Холода пришли - весна будет ранняя.Облака низко плывут - к морозным дням.Фото: pxfuel.com