В этот праздник важно подарить близким подарки, а также навести порядок во дворе - зима вступает в...
В этот праздник важно подарить близким подарки, а также навести порядок во дворе - зима вступает в свои права.
25 ноября отмечается Иван Милостивый или Иван Снежный, что связано с днем памяти святителю Иоанну Милостивому. Иоанн Милостивый причислен к лику Святых. Ему молятся, как правило, о своих детях. Им просят хорошей судьбы, здоровья и удачливой жизни.
Что можно делать 25 ноября:
Прибираться в своих садах и подготовить все растения и постройки к зимовке. В этот день начинаются обильные снегопады, посему следует особенно тщательно подготовиться.
Важно сделать подарок для близких и родных. Это нормализует отношения и принесут множество успех.
Считалось, что если жена накормит ворчливого и недовольного мужа орехами, то он перестанет быть недовольным и отличится лаской и заботой.
Покупки на Ивана Милостивого окажутся очень удачными, долго прослужат и принесут много радости. Можно даже обратить внимание на дорогие вещи.
Девушками стоит помнить, что в праздник Иоанна мужчины становятся особенно добрыми и щедрыми. Если правильно попросить своего избранника, то он согласится на любой каприз или прихоть.
Чего нельзя делать 25 ноября:
Под запретом все негативное и плохое, поскольку любая такая мысль может быстро материализоваться. Ссоры, ругань и оскорбления приведут к серьезным проблемам.
Нельзя отказывать в милостыне, постарайтесь помочь всем, кому сейчас тяжело и нужна помощь. Иначе в скором времени сложности начнутся у вас.
Свободным девушкам не стоит проводить время в женской компании, особенно тем, кто хочет выйти замуж. В противном случае не получится найти суженого еще год.
Не стоит принимать важных решений, последствия окажутся крайне негативными.
Если вы вместе с подругой решили сходить в магазин, то обеим нельзя покупать обувь. Это к неудачам в любви.
Приметы 25 ноября:
Снег или дождь - к потеплению.
Дождь с утра - сырость и влажность будут до февраля.
Холода пришли - весна будет ранняя.
Облака низко плывут - к морозным дням.
Фото: pxfuel.com