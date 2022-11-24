В новом интервью жена Пьера Нарцисса рассказала о своих планах по возвращению мужчины в этот мир.

В новом интервью жена Пьера Нарцисса рассказала о своих планах по возвращению мужчины в этот мир.Бывшая жена эстрадного певцаи звезды "Фабрики звезд" Пьера Нарцисса стала героиней нового выпускашоу "Алена, блин!". Виктория Калачева выдала всю подноготную семейныхсцен. В разговоре ведущая и героиня обсудили и отношения супругов в прошлой жизни,и реакцию дочери на уход Нарцисса, и планы Виктории на будущее.Напомним, что ранее сталоизвестно о непростых отношениях Пьера Нарцисса и Виктории Калачевой. По словамженщины, супруг напивался и избивал ее. В состоянии алкогольного опьянения онбыл агрессивен и к дочери, душил ее и угрожал расправой. Сейчас же насилованнаяжена Пьера Нарцисса говорит иные вещи, рассыпаясь в благодарности и любви к бывшемумужу.Более того, Виктория собираетсявоскресить душу покойного Пьера. По ее религиозным убеждениям, душа артистапродолжает наблюдать за жизнью семьи и ждет подходящего момента, чтобыпереродиться. Для этого должен родиться мальчик, в тело которого и перейдетдуша Нарцисса.Бывшая жена придумала неообычный план: она будет рожать ребенка от старшего сына Пьера Нарцисса, зачатого еще во время жизни в Камеруне.На телепроекте "Битва экстрасенсов" Виктория заявила, что наследник ужесогласился дать свой биоматериал.