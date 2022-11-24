В новом интервью жена Пьера Нарцисса рассказала о своих планах по возвращению мужчины в этот мир.
В новом интервью жена Пьера Нарцисса рассказала о своих планах по возвращению мужчины в этот мир.
Бывшая жена эстрадного певца
и звезды "Фабрики звезд" Пьера Нарцисса стала героиней нового выпуска
шоу "Алена, блин!". Виктория Калачева выдала всю подноготную семейных
сцен. В разговоре ведущая и героиня обсудили и отношения супругов в прошлой жизни,
и реакцию дочери на уход Нарцисса, и планы Виктории на будущее.
Напомним, что ранее стало
известно о непростых отношениях Пьера Нарцисса и Виктории Калачевой. По словам
женщины, супруг напивался и избивал ее. В состоянии алкогольного опьянения он
был агрессивен и к дочери, душил ее и угрожал расправой. Сейчас же насилованная
жена Пьера Нарцисса говорит иные вещи, рассыпаясь в благодарности и любви к бывшему
мужу.
Более того, Виктория собирается
воскресить душу покойного Пьера. По ее религиозным убеждениям, душа артиста
продолжает наблюдать за жизнью семьи и ждет подходящего момента, чтобы
переродиться. Для этого должен родиться мальчик, в тело которого и перейдет
душа Нарцисса.
Бывшая жена придумала неообычный план: она будет рожать ребенка от старшего сына Пьера Нарцисса, зачатого еще во время жизни в Камеруне.
На телепроекте "Битва экстрасенсов" Виктория заявила, что наследник уже
согласился дать свой биоматериал.