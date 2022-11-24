Самым престижным домом для советских артистов считалась Высотка на Котельнической набережной, где жили Галина Уланова и Фаина Раневская.

Самым престижным домом для советских артистов считаласьВысотка на Котельнической набережной, где жили Галина Уланова и Фаина Раневская.Советский Союз распался более 30 лет назад, но одно лишь упоминание об этой великой империи вызывает у граждан неподдельные чувства. Кто-то искренне ненавидит страну Советов, называя ее на манер западной пропаганды "тюрьмой народов", а кто-то, наоборот, вспоминает СССР с теплом с ностальгией по детству.Безусловно, в советском государстве были как плюсы, так и минусы. Даже самый простой человек мог быть уверен в завтрашнем дне, чего уж говорить об элитах шоу-бизнеса, одаренных не только народной любовью, но и вполне конкретными предметами роскоши от партийных начальников.Конечно, никакого понятия о шоу-бизнесе в СССР не существовало, да и баснословных гонораров звезды эстрады, кино, театра и оперы не получали. В кругах советской элиты больше ценились не деньги, а связи с влиятельными политическими деятелями. Знакомства позволяли решать многие вопросы, а самый большой куш доставался любимцам генсеков.Советские звезды за одно лишь имя могли с легкостью доставать дефицитные товары, когда для обычных людей полки магазинов оставались пустыми. В домах у элиты шоу-бизнеса можно было встретить чехословацкий хрусталь, персидские ковры или японскую музыкальную технику.Кстати, квартиры и дачи были вершиной благосостояния для советского человека. Конечно, жилье со временем мог получить любой гражданин СССР, но артистам доставалась недвижимость в самых престижных районах Москвы, Ленинграда, других столиц союзных республик или на курортах.Например, знаменитый актер Андрей Миронов жил в Москве на Петровке. На фасаде дома №22 установлена памятная доска. Однако самым роскошным домом столицы считалась Высотка на Котельнической набережной.Только самые признанные и любимые звезды могли поселиться в сталинке бок о бок с генералами КГБ и партийной верхушкой. Квартиры там получили легенда балета Галина Уланова, выдающаяся актриса Фаина Раневская и воспевший СССР режиссер Иван Пырьев.У артистов театра Вахтангова и вовсе был собственный дом. Его возвели в Москве по адресу Большой Николопесковский переулок, 12. Там жил актер Михаил Державин. Он часто принимал своей квартире лучшего друга Александра Ширвиндта. А, к примеру, Людмила Гурченко оставила после себя такое наследство жилплощади, которое до сих пор обеспечивает ее внуков.К слову, многие граждане России до сих пор пытаются разобраться, почему развалился Советский Союз. Некоторые аналитики выдвигают довольно мистические версии. Так, по данным , журналисты нашли причины распада СССР в известной кинокартине.