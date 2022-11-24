Переселение по реновации продолжается в трех районах центра Москвы. Новые квартиры получают жильцы 110 ветхих домов.

Переселение по реновации продолжается в трех районах центра Москвы. Новые квартиры получают жильцы 110 ветхих домов.В равнозначное жилье переехали уже около четырех тысяч жителей Центрального административного округа (ЦАО), сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.Больше всего переехали в Пресненском районе – 2,9 тысячи человек. В Таганском и Басманном – 534 и 514 соответственно, уточнил Гаман.В Пресненском районе переселение началось ровно три года назад. Там полностью расселили 24 ветхих дома.В этом году предложения по новым квартирам получили жители Басманного района. В Таганском началось расселение домов на Нижегородской и 2-й Дубровской улице.По словам глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, для переселенцев в центре готовы три новостройки. Идут работы в доме на улице Русаковская."В скором времени к переселению смогут приступить свыше 200 человек. Также для будущего переселения в округе ведется строительство и проектирование еще 11 домов", – рассказал глава департамента.По программе реновации в центре расселят 110 домов. Просторные квартиры в новостройках получат более 16,5 тысячи человек.Реновация идет во всех районах Москвы. Так, в Зеленограде на 227 квартир на Солнечной аллее. Там 45 однокомнатных, 128 двухкомнатных, 44 трехкомнатные и 10 четырехкомнатных квартир, сообщается на портале mos.ru.Программа набирает обороты. Только в текущем году построили 600 тысяч квадратных метров жилья, в эксплуатацию . 26 зданий передали под переселение.В процессе переезда находятся 16 тысяч человек, а 80 тысяч уже справили новоселье. Возведена 201 новостройка. Таким образом, первый этап реновации завершен на 40%.Программа утверждена в августе 2017 года. В нее входит 5175 домов, построенных более полувека назад. В основном это так называемые хрущевки, которые устарели морально и физически.Первый этап реновации завершится в 2024 году, второй пройдет в 2025-2028 годах, третий продлится с 2029 по 2032 годы. Переселенцы получают новое жилье в своем районе и сохраняют привычный образ жизни.