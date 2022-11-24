Оценили темпы строительства Рпенского проезда. Губернатор области Александр Авдеев вместе с новым главой Владимира проинспектировали важный для города объект. К слову, Дмитрий Наумов

Оценили темпы строительства Рпенского проезда. Губернатор области Александр Авдеев вместе с новым главой Владимира проинспектировали важный для города объект. К слову, Дмитрий Наумов впервые появился перед телекамерами с момента своего вступления в должность градоначальника. И сделал это ближе к концу своей первой рабочей недели и не в одиночку, а вместе с главой региона. Поэтому “Шестой