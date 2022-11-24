О причинах разрушения и выпадения зубов рассказывает действующий специалист Европейского общества эстетической стоматологии, член Американской академии эстетических стоматологов Капил Кхурана.

Огромное количество людей уже со средних, а иногда и с молодых лет нуждаютсях в протезировании зубов. И если о способах имплантации и изготовления коронок информации много, то о причинах, которые приводят к протезированию, информации порой недостаточно. О причинах разрушения и выпадения рассказывает действующий специалист Европейского общества эстетической стоматологии, член Американской академии эстетических стоматологов Капил Кхурана.

⁣⁣⠀Зубы могут страдать из-за проблем с прикусом. «Неправильное положение зубов относительно друг друга ведет к их стираемости. На некоторые другие увеличивается нагрузка. Из-за этого они быстрее изнашиваются, разрушаются и выпадают» - объяснил Капил Кхурана.

Ненадлежащий уход и несвоевременное лечение их патологии также могут привести к печальному финалу. По словам эксперта, несоблюдение правил «чистить утром и вечером» и «посещать стоматолога раз в полгода» приводит к болезням зубов. В результате этого они разрушаются и выпадают. «Ткани, окружающие зуб, тоже страдают от плохой гигиены. Они воспаляются, атрофируются и перестают удерживать зуб, что также приводит к его выпадению» - добавляет Капил Кхурана. Впрочем, зубы могут начать разрушаться даже при тщательном уходе. «К сожалению, не всегда потеря зубов зависит от нас. Иногда она генетически запрограммирована уже с рождения» - поделился стоматолог.

Влияет на наши зубы и состояние других органов. Капил Кхурана пояснил, что зачастую проблемы кроются внутри. «Нарушение обмена веществ, гормональный дисбаланс, системное воспаление и другие заболевания могут способствовать ухудшению состояния зубов и их выпадению» - утверждает эксперт

Портят зубы и вредные привычки. Курение и избыточное употребление алкоголя причиняют огромный вред их внешнему виду и внутреннему состоянию. Нарушается их кровообращение и доставка необходимых питательных веществ, что, по мнению Капила Кхураны, также ведет к серьезным проблемам.

В разрушении зубов может сыграть роль и неправильное питание. Стоматолог рассказал, что это происходит из-за дефицита в организме витаминов и микроэлементов, что влечет ухудшение состояния всей полости рта.

Капил Кхурана советует посещать кабинет стоматолога регулярно, дабы исключить факторы риска разрушения и выпадения зубов и не допустить этого. Ведь почти все вышеописанные причины можно устранить, а если вдруг это невозможно, минимизировать последствия их влияния на наши зубы. Подробнее на сайте: https://drkapil.ru/