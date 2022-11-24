Прокуратура области провела проверку законности возможного увеличения мощности владимирской...

Прокуратура области провела проверку законности возможного увеличения мощности владимирской мусороперегрузочной станции и пришла к выводу, что это незаконно, поскольку реконструкция объекта не предусмотрена территориальной схемой обращения с отходами.Ранее областной департамент природопользования утвердил инвестиционную программу, которая подразумевает увеличение мощности предприятия с сорока тысяч тонн отходов в год до ста тысяч. Как поясняют в самом департаменте, модернизация станции предусмотрена новой территориальной схемой, которая еще официально не утверждена, а ресурс станции позволяет увеличить объемы принимаемого мусора.