Устранение нарушений находится на контроле прокуроров.

Во Владимире признали незаконным увеличение мощности мусороперегрузочной станции до 100 тысяч тонн в год. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Распоряжением властей в областной столице утверждена инвестиционная программа по модернизации комплекса с элементами сортировки и прессования, расположенного на Добросельской. Местным жителям не понравилась такая идея. Они пожаловались в прокуратуру. Выяснилось, что реконструкция таких объектов производится на основании территориальной схемы, в которой на сегодня нет информации о расширении мусороперегрузки.По результатам проверки директору департамента природопользования и охраны окружающей среды внесены протест и представление. Руководитель компании, которая планирует увеличить мощность станции, объявлено предостережение.Устранение нарушений находится на контроле прокуроров.