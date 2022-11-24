Позорно, ничего не знача, // Быть притчей на устах у всех, – писал Борис Пастернак. Эти слова вполне могли бы стать эпиграфом для описания жизни подцепившей пожилого Евгения Петросяна уроженки Тулы Татьяны Брухуновой. Она мнит из себя невозможную звезду, думая, что всей стране безумно интересно, что она ест, во что одевается, куда ходит и даже какие анализы сдает.

"Позорно, ничего не знача, // Быть притчей на устах у всех", – писал Борис Пастернак. Эти слова вполне могли бы стать эпиграфом для описания жизни подцепившей пожилого Евгения Петросяна уроженки Тулы Татьяны Брухуновой. Она мнит из себя невозможную звезду, думая, что всей стране безумно интересно, что она ест, во что одевается, куда ходит и даже какие анализы сдает.Россия, конечно, не могла не пройти мимо информации, что пятая жена Петросяна сдала очередной анализ крови. Странно, что выпуски новостей не дали эту информацию с пометкой "Срочно". И теперь все с нетерпением ждут, чтобы Брухунова сдала еще анализы кала и мочи. Не исключено, правда, что там окажется повышенное содержание желчи, яда и токсинов, которыми так славится охомутавшая старого человека провинциалка."Я два дня назад сдала очень большое количество анализов крови, – делится с фанатами Брухунова. – Но это абсолютно штатная процедура – я раз в три месяца прохожу обследования, контролирую так свое здоровье посредством именно этой процедуры",Людей же, которые заботы молодухи о себе не оценили, всегда вежливая и тактичная Танюша зовет просто – "дикарями, грязными и грубыми людьми, у к которых нет ничего человеческого внутри". Хотя интересно, было ли в ней самой что-то человеческое, когда она разрушала семью Петросяна и Степаненко, проживших вместе с 1985 по 2018 годы?..Хотя нашлись и те, кто стал писать ей чуть ли не слова соболезнования и поддержки. Мол, тише, Танека, не плачь, не бросит тебя дед!"Не стоит так расстраиваться, печалиться, что такое происходит, я давно привыкла", – улыбается обласканная 77-летним юмористом 33-летняя кокетка Брухунова.