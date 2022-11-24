В Москве становится все больше спортивных объектов – как крупных, для профессиональных спортсменов, так и небольших спорткомплексов районного уровня. А устаревшие спортивные объекты ..

В Москве становится все больше спортивных объектов – как крупных, для профессиональных спортсменов, так и небольших спорткомплексов районного уровня. А устаревшие спортивные объекты реконструируют, чтобы они были комфортнее для горожан.Так, продолжается реконструкция ледового дворца, который находится в парке "Сокольники". Объект располагается по адресу: Сокольнический Вал, вл 1Б.Это пятиэтажное здание было построено в 1967 году. К нашему времени оно стало аварийным. Было решено демонтировать постройку, но при этом сохранить фундамент. Современный спортивный комплекс здесь заработает уже в 2023 году.