МЧС подтвердило региональному изданию пожар в комнате Иннокентия Смоктуновского.

МЧС подтвердило региональному изданию пожар в комнате Иннокентия Смоктуновского.23 ноября в селеТатьяновка случилось страшное происшествие — загорелось здание площадью 144квадратных метра. На ликвидацию ЧП приехали три единицы техники. К счастью, припожаре никто из людей не пострадал. Однако, культурное наследие ИннокентияСмоктуновского безвозвратно утеряно.Сгоревшим зданиемоказалась комната покойного актера. Ее создали в местном Доме Культуры дляпочтения памяти Иннокентия Смоктуновского. К сожалению, комната-музей сгореласо всеми ценностями — из пожара не успели ничего спасти. От досады так и хочетсяпроцитировать крылатое выражение из "Бриллиантовой руки": "Шеф,все пропало!".Несмотря нахолодное время года, пожары все равно случаются часто. На днях в Тюменизагорелся частный дом, на тушение пожарные потратили 40 минут. В отличие отпожара в родном селе Иннокентия Смоктуновского здесь есть жертвы — скончалсяодин человек. Об этом сообщает издание .Одна из частыхпричин возгорание — это устаревшая проводка. Так, по информации издания "" в центре столицы загорелась резиденция посла Алжира. Горениебыло ликвидировано, пострадавших нет.