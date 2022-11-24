Гусь-Хрустальный уже давно получил неофициальный титул города ожившей сказки. И помог ему в этом магический кристалл, точнее - хрусталь.

В жюри - весь городУникальные предметы искусства из искрящегося кварцевого стекла местных мастеров стали визитной карточкой города.Возможно, только в городе чародеев-стеклодувов на берегу магического озера можно уже в 12 лет получить звание - «Великий волшебник». Ксении Киндеровой, ученице общеобразовательной школы № 10 и детской школы искусств имени М.А.Балакирева это удалось. Никакого чуда здесь нет, и фея-крёстная с волшебной палочкой тоже ни при чём. Добилась этого Ксения старанием, усердной работой и несомненным талантом.Школьница победила во 2-м творческом конкурсе благотворительной программы «Загляни в сказку» в номинации «Великий волшебник». В нём участвовали 70 ребят - от дошкольников до 16-летних подростков. Все делали макеты скульптур по сюжету одной из 3-х русских народных сказок. В финальном онлайн-голосовании жители города отдали 3220 голосов. 811 досталось сказочной композиции с Иваном-Царевичем, Еленой Прекрасной и Серым волком - работе Ксении Киндеровой. Она и забрала главный приз конкурса - электронную книгу. Но, пожалуй, самой важной наградой стало то, что двухметровые резные фигуры, выполненные по макету Ксении, в июне 2022 года заняли достойное место в парке «Сказка». Скульптурную композицию сопроводили именной табличкой автора макета. Изготовил сказочных персонажей преподаватель ДШИ имени М.А.Балакирева, краснодеревщик Игорь Вячеславович Володин, член Союза художников России и Международной федерации художников, скульптор программы «Загляни в сказку», художественный руководитель одноимённого творческого конкурса благотворительного фонда «Шаг в жизнь».Благотворительный фонд поддержки и защиты детей и материнства «Шаг в жизнь» строит и безвозмездно передаёт администрациям малых городов и поселков деревянные детские площадки и семейные парки в духе сказочной культуры и русского зодчества, а также поддерживает детский хоккей по программе «Хоккей-онлайн» в Ярославской, Тульской и Владимирской областях.Учить и гордитьсяДетская школа искусств имени М.А.Балакирева - одна из крупнейших в области, здесь занимаются 1674 ученика от 3 до 18 лет. Это современная мультиформатная площадка для эстетического развития детей и подростков. Малышей с помощью общеразвивающих программ готовят к выбору творческого пути. Кем станет будущий студиец: музыкантом, танцором, художником или скульптором, театральным артистом или журналистом? Это он выберет вместе с родителями.В любом случае, ему помогут и поддержат внимательные профессиональные педагоги и удивительная творческая атмосфера школы. В ДШИ есть даже свое телевидение, освещающее все творческие проекты. Ежегодно школа организует почти два десятка творческих конкурсов и лабораторий. Одна из них - «Мещёрский вернисаж». Это - цикл конкурсов, творческих встреч, представлений, своеобразный смотр и детского, и педагогического творчества.Ученики школы искусств - неизменные участники областных и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок. И сама школа - площадка для интереснейших культурных проектов, на которые школьники и молодёжь Гусь-Хрустального могут прийти по «Пушкинской карте».Лана Юрьевна Грязнова, заместитель директора ДШИ имени М.А.Ба­ла­ки­ре­ва, рассказывает:- Многие наши выпускники успешно поступают в профильные учебные заведения разных уровней, включая такие именитые, как, например, институт имени Сурикова. У нас есть чудный выпускник фортепианного отделения Антон Яшкин, аспирант Московской консерватории, который в прошлом году участвовал в конкурсе имени Чайковского, а в этом - в конкурсе имени Рахманинова. Лиза Блохина - тоже пианист, студентка Московской консерватории, выбрала факультет исторических инструментов и обучается игре на клавесине. Маша Соколова, флейтистка, учится на 1 курсе Московской консерватории. Зоя Церелина - солистка Большого театра, недавно пела главную партию в спектакле. Саксофонист Константин Рыбин преподает в Московском педагогическом институте. Виталий Комельченко поступил в Ярославль, в театральный институт имени Волкова, работает в Севастополе в театре.Кстати, Виктор Шилов - известнейший портретист, народный художник Российской Федерации, профессор, действительный член Российской академии художеств - тоже выпускник ДШИ имени М.А.Балакирева.Так что ученикам школы искусств есть к чему стремиться. Проекты, подобные конкурсу «Загляни в сказку», - отличная площадка для старта. Ксении Киндеровой понравилось ещё и то, что всем участникам нужно было прочесть народные сказки, чтобы определиться с сюжетом композиции, окунуться в своеобразную красоту русского фольклора.Игорь Вячеславович Володин, из-под резца которого вышли все герои сказок и былин, вместе с командой превратили некогда заброшенную зону отдыха в сказочный парк.- Это должны быть такие скульптуры, на которые можно забраться, полазить, скатиться. Детям же это интересно.Скульптор, создающий полномасштабные фигуры по макетам победителей конкурса «Загляни в сказку», шутя сетует, что задания год от года становятся все более сложными:- Макеты проработаны, детализированы. Ребята представляют, как это будет выглядеть в объёме. У Ксении очень сложная работа, она передает движение, очень естественные позы. Руки Ивана-Царевича и Елены Прекрасной я делал из нескольких частей, чтобы они соответствовали макету. И собирал уже в парке. Волк в высоту составляет 2 метра, и дети могут на него забраться, - приоткрывает секреты творческой кухни мастер.28 ноября в Гусь-Хрустальном стартует очередной тур конкурса, проводимого благотворительным фондом «Шаг в жизнь». У юных талантов и их родителей появляется очередной шанс поучаствовать в превращении парка «Сказка» в самое красивое место города.Учат учиться без скукиХотя маме Ксении Надежде Анатольевне очень нравятся рисунки дочери, она не уверена, что это её будущая профессия. Девочка всерьёз увлечена рисунком, пробует разные техники, экспериментирует с гуашью и акварелью. Но как решить: в чём твое призвание, если по всем предметам учишься на отлично, любишь математику так же, как русский язык и историю? А ещё с удовольствием танцуешь, ставишь сценки и сама в них участвуешь? Как и подобает настоящему лицеисту - разностороннему и многогранному. А Ксения учится как раз в лицейском классе.В средней общеобразовательной школе № 10 города Гусь-Хрустальный, помимо лицейских, есть еще и кадетские классы, в том числе и казачьи.В этом году состоялся первый выпуск казачьего кадетского класса. Как пояснила директор школы Лариса Петровна Ченцова, это первый в нашей области казачий кадетский класс, полностью охвативший дополнительную программу обучения.Такой выбор профилей обучения не только предоставляет дополнительные возможности для ребят, особенно из семей с невысоким доходом, но и меняет внешний облик школы: на переменках случайный посетитель пытается разобраться в различных шевронах и нашивках на мундирах, выделяет глазами лицеистов - у них своя форма. А вот и колонна торжественных, не по-детски серьёзных первоклашек - они сегодня примут первую «присягу» на посвящении в первоклассников. Ксения Киндерова и в этом участвует, превратившись в сказочного персонажа. Она же Волшебник с дипломом.Мама девочки уже привыкла, что школа для дочери - словно второй дом. И если здесь происходит что-то интересное - Ксюша в стороне не останется. Ей и с журналистами некогда побеседовать: сейчас разгар подготовки к 70-летию школы. Хочется отметить, что бывшие выпускники не забывают свою школу и к 65 -летию школы сделали подарок альма-матер: оснастили класс робототехники и кабинет русского языка. А вот нынешним ученикам нужно подготовить запоминающийся праздник. Штаб по его подготовке решил, что одного дня - 23 декабря - не хватит. Так что у Ксении сейчас горячая пора.