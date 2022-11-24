Главные новости к этому часу:
Имитация ликвидации. Почему в Гусь-Хрустальном районе вместо того,...
Главные новости к этому часу:
Имитация ликвидации. Почему в Гусь-Хрустальном районе вместо того, чтобы ликвидировать несанкционированную свалку, мусор просто присыпали песком? У местной администрации неделя на решение проблемы.
На скользкой дорожке. Во Владимире открыт "скользкий сезон". Как коммунальщики борются с гололедом и что сейчас происходит в травмпунктах?
Рождённые в огне.
Они возрождают традиции, приобщая к ним всех желающих. Мастера - стеклодувы рассказали о секретах ремесла.