Главные новости к этому часу: Имитация ликвидации. Почему в Гусь-Хрустальном районе вместо того,...

Главные новости к этому часу:Имитация ликвидации. Почему в Гусь-Хрустальном районе вместо того, чтобы ликвидировать несанкционированную свалку, мусор просто присыпали песком? У местной администрации неделя на решение проблемы.На скользкой дорожке. Во Владимире открыт "скользкий сезон". Как коммунальщики борются с гололедом и что сейчас происходит в травмпунктах?Рождённые в огне.Они возрождают традиции, приобщая к ним всех желающих. Мастера - стеклодувы рассказали о секретах ремесла.