Первый лёд смертельно опасен! Об этом напоминают сотрудники регионального Управления МЧС. Сейчас...

Первый лёд смертельно опасен! Об этом напоминают сотрудники регионального Управления МЧС.Сейчас толщина льда на реках и озерах во Владимирской области гораздо ниже безопасных значений. Напомним, выдержать вес одного человека способен лёд толщиной не менее 10 сантиметров. Сейчас же толщина ледяного покрова на водоёмах региона достигает в среднем трёх сантиметров.Александр Головашкин, заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Владимирской области:- Лёд в настоящее время достаточно тонкий. На лёд выходить нельзя. В связи с этим Главное Управление просит обратить на это внимание. Обеспечить безукоснительное соблюдение правил поведения на водоёмах, не допускать нахождения детей на льду, на территории озёр, рек и других водных объектов.А вот в Коврове на Кукушкином пруду об опасности осеннего льда детям напоминают вот такие пингвины. Как замечают в Управлении МЧС, мимо таких памяток не пройдёт ни один школьник. Семья пингвинов предупреждает: "Выход на лёд запрещён!"