Суздальский райсуд рассмотрел дело лже-предпринимательницы, которая незаконно оказывала услуги езды на лошадях. Во время небезопасного катания пострадали двое людей, сообщили в

Суздальский райсуд рассмотрел дело лже-предпринимательницы, которая незаконно оказывала услуги езды на лошадях. Во время небезопасного катания пострадали двое людей, сообщили в пресс-службе суздальского райсуда. Жительница г. Суздаля Лященко Н.Н. оказывала незаконные услуги верховой езды на лошадях. При этом подсудимая не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имела опыта и квалификации в сфере катания