Фильмы Марка Захарова знакомы и любимыми многими в нашей стране. Сможете ли вы узнать, о какой картине идет речь, лишь по одной цитате?
Фильмы Марка Захарова знакомы и любимыми многими в нашей стране. Сможете ли вы узнать, о какой картине идет речь, лишь по одной цитате?
В 2019 году из
жизни ушел советский и российский режиссер Марк Захаров. И хотя деятеля
искусства больше нет с нами, его работы продолжают жить.
Сможете ли вы
назвать работу Захарова по одной цитате? Пройдите тест и узнайте, стоит ли
пересмотреть "Обыкновенное чудо", "Формулу любви" или "12
стульев", снятого по одноименному роману И. Ильфа и Е. Петрова?