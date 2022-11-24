Фильмы Марка Захарова знакомы и любимыми многими в нашей стране. Сможете ли вы узнать, о какой картине идет речь, лишь по одной цитате?

Фильмы Марка Захарова знакомы и любимыми многими в нашей стране. Сможете ли вы узнать, о какой картине идет речь, лишь по одной цитате?В 2019 году изжизни ушел советский и российский режиссер Марк Захаров. И хотя деятеляискусства больше нет с нами, его работы продолжают жить.Сможете ли выназвать работу Захарова по одной цитате? Пройдите тест и узнайте, стоит липересмотреть "Обыкновенное чудо", "Формулу любви" или "12стульев", снятого по одноименному роману И. Ильфа и Е. Петрова?