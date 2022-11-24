Процесс начнётся 14 декабря.

Вологодская фирма «ТД Транс-альфа» судится с мэрией Владимира из-за одностороннего расторжения контракта на поставку пяти троллейбусов. Фирма не уложилась в срок и власти решили отказаться от её услуг.Договор заключили 8 сентября. Компания согласилась передать горадминистрации пять новых машин марки «Авангард» за 91 млн рублей. Электротранспорт должны были привезти в областной центр к середине октября, но что-то пошло не так. Власти направили поставщику претензию, а после этого расторгли договор.Сейчас компания требует признать незаконным решение властей. Процесс начнётся 14 декабря.Что касается троллейбусов, то следующий аукцион вряд ли проведут до вынесения вердикта.Подчеркнём, что по указанному контракту поставщик не получил ни копейки. Впрочем, было бы за что.