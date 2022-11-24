Депутаты Законодательного Собрания согласовали 7 заместителей Губернатора Владимирской области 24...

Депутаты Законодательного Собрания согласовали 7 заместителей Губернатора Владимирской области24 ноября на заседании Законодательного Собрания глава региона Александр Авдеевпредставил депутатам кандидатов на должности своих заместителей. Это временно исполняющиеобязанности первых заместителей Губернатора Александр Ремига и Дмитрий Лызлов, а такжевременно исполняющие обязанности заместителей Губернатора Константин Баранов, СергейВолков, Владимир Куимов, Александр Максимов и Герман Елянюшкин.Губернатор подчеркнул, что все кандидаты показали профессионализм и умение приниматьвзвешенные решения, эффективно действовать всамых непростых ситуациях, в том числе в условиях пандемии и экономических санкций.Предварительно кандидатуры замов главы региона обсуждались в профильных комитетах ифракциях Законодательного Собрания. На пленарном заседании депутаты поддержали кадровыерешения главы региона. Первые заместители Губернатора Александр Ремига и Дмитрий Лызлов, атакже заместители Губернатора Губернатора Константин Баранов, Сергей Волков, ВладимирКуимов, Александр Максимов и Герман Елянюшкин согласованы и продолжат работу в командеАлександра Авдеева уже без приставки «врио», сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Фото: пресс-служба обладминистрации