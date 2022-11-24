Депутаты Законодательного Собрания согласовали 7 заместителей Губернатора Владимирской области
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Депутаты Законодательного Собрания согласовали 7 заместителей Губернатора Владимирской области
24 ноября на заседании Законодательного Собрания глава региона Александр Авдеев
представил депутатам кандидатов на должности своих заместителей. Это временно исполняющие
обязанности первых заместителей Губернатора Александр Ремига и Дмитрий Лызлов, а также
временно исполняющие обязанности заместителей Губернатора Константин Баранов, Сергей
Волков, Владимир Куимов, Александр Максимов и Герман Елянюшкин.
Губернатор подчеркнул, что все кандидаты показали профессионализм и умение принимать
взвешенные решения, эффективно действовать в
самых непростых ситуациях, в том числе в условиях пандемии и экономических санкций.
Предварительно кандидатуры замов главы региона обсуждались в профильных комитетах и
фракциях Законодательного Собрания. На пленарном заседании депутаты поддержали кадровые
решения главы региона. Первые заместители Губернатора Александр Ремига и Дмитрий Лызлов, а
также заместители Губернатора Губернатора Константин Баранов, Сергей Волков, Владимир
Куимов, Александр Максимов и Герман Елянюшкин согласованы и продолжат работу в команде
Александра Авдеева уже без приставки «врио», сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.
Фото: пресс-служба обладминистрации