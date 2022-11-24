Владимир Пресняков оказался один на один со своими проблемами, но долго не грустил.

Владимир Пресняков оказался один на один со своими проблемами, но долго не грустил.В последнее время вокруг семьи Владимира Преснякова и Натальи Подольской ходит много слухов. После рождения в семье второго сына слухи о разладе в паре только усилились, при этом звездная чета всячески от них отбрыкивается. Несмотря на это, внимательные поклонники то и дело замечают за ними странности.К примеру, недавно Наталья Подольская озадачила россиян грустными и экзистенциальными сторис, в которых показала, как пьет напоминающий вино красный напиток, а на следующий день собирает чемоданы. Фанаты отметили, что о муже певица говорит все реже в своем аккаунте. Кроме того, фанаты в последнее время стали замечать, что Пресняков запустил себя и раскабанел.На днях на презентации нового телевизионного сезона канала Ru.TV Владимир Пресняков неожиданно появился в компании коллеги Анны Семенович. В интервью журналистам певец с грустью отметил, что жена Наталья Подольская не взяла его с собой в отпуск. Недавно артист перенес ковид."Это коварная болезнь, после которой я до сих пор восстанавливаюсь. Но чувствую себя уже хорошо", – сказал Владимир Пресняков.Скучать брошенному женой артисту долго не пришлось. На торжественной церемонии было полно фигуристых красоток, так что хулиган зажег с грудастой блондинкой Анной Семенович и другими звездами.