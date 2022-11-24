Решение о смене собственника нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Владимир, ул. Б....

Решение о смене собственника нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 43 и д. 43-А, принял арбитражный суд. Кроме того, передано подвальное помещение в доме 43-А общей площадью 83,6 кв. м и гараж общей площадью 53,4 кв. м.Однако Департамент имущественных и земельных отношений, а также Учебно-методический информационный центр не торопились исполнять решение суда. Дело передано судебным приставам.В случае неисполнения требований суда в срок должникам грозил исполнительский сбор в размере 50 000 рублей.Вскоре помещения были переданы Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику, рассказали в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.Фото: https://r33.fssp.gov.ru/