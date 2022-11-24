Улицу Свердлова в Камешково привели в порядок. Строительство велось по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги».

Улицу Свердлова в Камешково привели в порядок. Строительство велось по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги».Ремонт на центральной улице города начался в конце мая. Работы выполнял подрядчик из Коврова - ООО «Дор-Тех». Специалисты заменили полотно центральной дороги, обновили заездные карманы, обустроили посадочные площадки на автобусных остановках.Кроме того, установлено светофорное регулирование на перекрёстке улиц Свердлова и Дорофеичева. Также увеличена протяженность тротуара у главной дороги.«Сегодня центральная городская дорога украшает город. Она придаёт ему опрятность, ухоженность, а главное, безопасна для всех. Благодаря федеральным национальным проектам, их финансовой помощи, в нашем регионе многое удаётся создать, восстановить, реконструировать. Все это улучшает качество жизни людей», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.