Глава города Елена Фомина утверждает, что подрядчик, занимающийся реконструкцией, ни разу не подводил местные власти.

Ремонт Павловского моста идёт с опережением графика. Об этом рассказали в мэрии Коврова.Глава города Елена Фомина утверждает, что подрядчик, занимающийся реконструкцией, ни разу не подводил местные власти.«Держим ситуацию на контроле. Есть надежда, что путепровод откроется чуть раньше срока. Сейчас опережение графика составляет месяц», - добавила она.Напомним, что по правой стороне моста уже движение легковых машин и автобусов.