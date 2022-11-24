В 2022 году сотрудники ГИБДД на территории Владимирской области выявили более 3300 фактов...
В 2022 году сотрудники ГИБДД на территории Владимирской области выявили более 3300 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права управления.
С участием водителей, которые не имели водительского удостоверения соответствующей категории, зарегистрировано более 150 ДТП.
В Суздальском, Юрьев-Польском, Судогодском районах выявлены случаи, когда автолюбители использовали поддельные документы.
Так, 20 ноября сотрудники ГИБДД в Коврове на улице Куйбышева остановили автомобиль «ГАЗ», которым управлял 35-летний местный житель. На проверку инспекторам водитель предъявил водительское удостоверение, вызвавшее сомнения в подлинности.
Экспертиза подтвердила, что документ фальшивый. Мужчина признался, что приобрел права через Интернет.
Кроме того, оказалось, что водитель сел за руль в состоянии опьянения. Хотя ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.
Против водителя возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
УМВД по Владимирской области напоминает, что за управление транспортными средствами без водительского удостоверения предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
А за использование поддельного водительского удостоверения грозит уголовное дело, по которому можно получить наказание как в виде ограничения свободы, принудительных работ или ареста, так и в виде лишения свободы.