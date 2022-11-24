В 2022 году сотрудники ГИБДД на территории Владимирской области выявили более 3300 фактов...

В 2022 году сотрудники ГИБДД на территории Владимирской области выявили более 3300 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права управления.С участием водителей, которые не имели водительского удостоверения соответствующей категории, зарегистрировано более 150 ДТП.В Суздальском, Юрьев-Польском, Судогодском районах выявлены случаи, когда автолюбители использовали поддельные документы.Так, 20 ноября сотрудники ГИБДД в Коврове на улице Куйбышева остановили автомобиль «ГАЗ», которым управлял 35-летний местный житель. На проверку инспекторам водитель предъявил водительское удостоверение, вызвавшее сомнения в подлинности.Экспертиза подтвердила, что документ фальшивый. Мужчина признался, что приобрел права через Интернет.Кроме того, оказалось, что водитель сел за руль в состоянии опьянения. Хотя ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.Против водителя возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УМВД по Владимирской области напоминает, что за управление транспортными средствами без водительского удостоверения предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.А за использование поддельного водительского удостоверения грозит уголовное дело, по которому можно получить наказание как в виде ограничения свободы, принудительных работ или ареста, так и в виде лишения свободы.