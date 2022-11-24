В Коврове завершилась реконструкция Парка экскаваторостроителей. Обновление пространства проводили в рамках проекта «Жильё и городская среда» с 2018 года и затратили около 60 миллионов

В Коврове завершилась реконструкция Парка экскаваторостроителей. Обновление пространства проводили в рамках проекта «Жильё и городская среда» с 2018 года и затратили около 60 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе обладминистрации. Вместо старых деревьев в парке появились новые: туи, каштаны и остролистные клёны. Высадили кусты чубушника, барбарис, садовых гортензий, газонной травы. На центральной аллее установили новые лавочки,