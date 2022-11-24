Её стоимость составит 2,8 млн рублей.

Муроме за 2,8 млн рублей хотят построить избу Ильи Муромца. Арт-объект планируют возвести к новогодним праздникам.По задумке властей, она позволит туристам представить, как выглядели жилища в эпоху былинных богатырей, оценить быт и атмосферу, в которой жили наши предки.Подрядчика выберут на торгах. Заявки принимаются до 29 ноября. Объект появится на площадке на улице Лакина, вблизи Спасо-Преображенского монастыря. Постройка площадью 41 квадратный метр должна быть выполнена из сосны.В избе разместятся три сундука, четыре полки для утвари, стол и одна зыбка. Соблюдение технологий и принципов древней архитектуры должно быть подтверждено научной справкой.Дом былинного богатыря должен быть готов к 26 декабря.