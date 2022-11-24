Избу былинного персонажа Ильи Муромца построят на его родной земле по всем канонам древнерусского зодчества. Новый арт объект позволит туристам глубже проникнуться историей героя. По

Избу былинного персонажа Ильи Муромца построят на его родной земле по всем канонам древнерусского зодчества. Новый арт объект позволит туристам глубже проникнуться историей героя. По преданиям, именно в таком доме он прожил 33 года. Конкурс на подряд опубликовали на сайте госзакупок 21 ноября. Стоимость контракта составит 2 миллиона 8000 тысяч рублей. Возведут объект на площадке