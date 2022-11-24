Бывшего начальника Собинской клиники по борьбе с болезнями животных оштрафовали на 40 тысяч за пользование должностными обязанностями, сообщили в областном следкоме. Следствие установило,

Бывшего начальника Собинской клиники по борьбе с болезнями животных оштрафовали на 40 тысяч за пользование должностными обязанностями, сообщили в областном следкоме. Следствие установило, что бывший начальник Собинской ветклиники “РайСББЖ” заключил с крупной мясопроизводящей компанией договоры на 2017 и 2018 годы на оказание ветеринарных услуг с фиксированной ежемесячной стоимостью. Оплата не зависела от объема выполненных учреждением