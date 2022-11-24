Свои пожелания они выскажут губернатору.

Судогодские чиновники выступили против главы администрации района Александра Смирнова. Об этом пишут коллеги изМестные депутаты, главы сельских поселений, представители бизнеса и общественных организаций во время встречи с заместителем губернатора Владимирской области Дмитрием Лызловым подчеркнули, что они против ухода руководителя. Учитывая, что глава объяснил свою отставку состоянием здоровья, то воззвания инициативной группы выглядят немного странно. Вряд ли вышестоящая власть сможет вылечить недуги, из-за которых Александр Викторович покидает свой пост. Тем не менее заместители Смирнова, народные избранники и начальники отдельных управлений настаивали на том, чтобы не принимать отставку.По окончанию встречи​ Дмитрий Лызлов пообещал, что в ближайшее время состоится встреча губернатора с Александром Смирновым и его группой поддержки. На ней власти, видимо, и примут окончательное решение.