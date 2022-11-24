Новые объекты в Новой Москве возводятся как за счет города, так и за счет инвесторов.

Новые объекты в Новой Москве возводятся как за счет города, так и за счет инвесторов.В ближайшем будущем в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) откроются дома культуры, центры и школы искусств, а также уникальный музейно-выставочный комплекс. Деньги на строительство таких объектов выделяются не только из городского бюджета. Некоторые здания возводятся за счет инвесторов.Так, в течение ближайших трех лет в поселении Московский появится школа искусств, в поселении Кленовское – культурный центр. в поселении Михайлово-Ярцевское – культурно-досуговый центр, а в поселении Воскресенское – детскую школу искусств. Эти объекты возведут за счет города.В новых культурных центрах будут:универсальные концертные залы со сценой;библиотеки;административные помещения;гримерные;комнаты артистов;помещения для звукозаписывающей аппаратуры и реквизита;буфет.А еще в ТиНАО модернизируют уже существующие объекты культуры. Так, в поселении Десеновское скоро реконструируют дом культуры "Ватутинки" (площадь здания вырастит значительно). Также реконструируют здание в Троицке. Речь идет об объекте, располагающемся по адресу: Нагорная, 2. В этом здании откроют детскую школу искусств. Там сделают перепланировку, заменят инженерные сети, поставят современное оборудованиеи инвентарь.Как уже было сказано выше, инвесторы также участвуют в развитии культурно-досуговой инфраструктуры Новой Москвы. В ТиНАО, например, за счет частных инвестиций строится школа искусств в поселении Московский (в микрорайоне "Град Московский").