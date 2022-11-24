В посёлке Никологоры Вязниковского района реконструируют полузаброшенный стадион.

В посёлке Никологоры Вязниковского района реконструируют полузаброшенный стадион. С инициативой его восстановления выступили местные жители. Объект включён в федеральную программу «Комфортная городская среда».На стадионе уже сделали современное освещение, беговые дорожки, установили трибуны для зрителей, оборудовали раздевалки. Территорию спортивного объекта огородили, дорожки на подходе к трибунам и раздевалкам выложены брусчаткой.В следующем году здесь построят универсальную спортивную и тренажёрную площадки. На эти цели выделят более пяти миллионов рублей.«Сегодня спорт становится частью жизни большинства людей. На это направлены государственные программы и финансовые вливания на обустройство спортивных объектов не только в городах, но и небольших посёлках и сёлах. Как куратор федерального проекта «Комфортная городская» среда в регионе, наблюдаю все большую и большую активность людей в коллективном решении - какие общественные среды необходимо благоустроить в ближайшее время. Среди них парки, скверы, площади, набережные, спортивные территории. Это здорово», - отметил депутат Госдумы Игорь Игошин.