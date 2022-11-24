Частным гидам запретили проводить экскурсии на территории владимирских монастырей и храмов....

Частным гидам запретили проводить экскурсии на территории владимирских монастырей и храмов. Соответствующее распоряжение подписал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.Приводить туристические группы на территорию монастырских комплексов разрешено, только получив соответствующую аккредитацию - для этого необходимо пройти двухмесячные курсы повышения квалификации на базе православной духовной семинарии Владимирской епархии. В программе обучения - занятия по истории РПЦ, основам православного вероучения, церковному искусству. Как пояснили в епархии - причина такого решения непрофессиональное поведение некоторых экскурсоводов.Наталья Дёмушкина, руководитель отдела культуры Владимирской епархии:- Монастырские службы, со своей стороны, они жаловались и на нарушение и в поведение туристов на территории монастырей. И на поведение самих гидов, частных гидов. На некорректное предложение информации.