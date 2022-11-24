На улицах Владимира стало очень скользко. Горожане падают, ломают руки и ноги. Какие меры...

На улицах Владимира стало очень скользко. Горожане падают, ломают руки и ноги. Какие меры предпринимают коммунальщики и как не попасть в травмпункт, расскажет Александр Сыпченко.Александр Сыпченко:- Сильные заморозки и обильный снегопад все таки сделали свое дело и дороги областного центра в буквальном смысле превратились в один сплошной каток."Скользкий сезон" можно считать открытым. Гололёд сразу же добавил работы владимирским травматологам. В больницу скорой помощи теперь обращаются в 2 раза чаще чем в обычные дни. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медпомощь.Сергей Козлов, заведующий поликлиническим отделением травматологии и ортопедии городской больницы скорой медицинской помощи:- При падении человек выставляет руку, подворачивает нижние конечности, чаще всего повреждается кости предплечья, лучевая кость в типичном месте или бывают переломы ладошек, не редки просто ушибы, повреждение связочного аппарата.Чаще всего серьезные травмы получают люди пожилого возраста. Риск переломов особенно велик при остеопорозе, то есть снижении плотности костей.Наталья Петрова, жительница Владимира:- Подскользнулась и вся сила у меня на руку. Я не знаю что с ней, может растяжение сильное, а может ушиб или еще что-нибудь. Она хрустнула даже у меня.Дороги, лестницы и другие объекты городской инфраструктуры закованы в лёд, горожане жалуются, что даже при тихой ходьбе на не скользящей подошве трудно избежать падений и травм.Светлана Степанова, жительница Владимира:- Шла в поликлинику около 26, сплошной лед, хотела пройти дорогой, пока к этой дороге шла, упала, очень скользко как каток))Александр Дворников, житель Владимира:- На лестнице подскользнулся вчера, вот половину лестницы этой ногой посчитал.На борьбу с гололёдом брошены десятки уборочных машин и дворников. По словам коммунальщиков, они каждый день обрабатывают тротуары и автодороги тоннами песко-солянОй смеси. А вот дворы домов и другая частная территория вне зоны их ответственности, заявляют городские чиновники.Альберт Василевский, руководитель службы благоустройства Ленинского района города Владимира:- К примеру, приведем магазины, частная собственность, если подоходные пути в магазинам, это уже обслуживают частники силами дворников и так далее))"Центр управления городскими дорогами" тел. 47-90-94, 8 (960) 721 49-49О любой проблеме, связанной с уборкой областного центра, жители могут сообщить в "Центр управления городскими дорогами". Ну а чтобы не оказаться в больнице необходимо соблюдать несколько простых правил. Старайтесь пользоваться тростью или лыжными палками, ну и обязательно носите головные уборы, чтобы при падении не получить серьезных травм головы.Александр Сыпченко, Егор Герасимов "Вести Владимир".