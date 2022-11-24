Владимирский спортсмен Дмитрий Виноградов стал чемпионом Азии в весовой категории до 58 кг, сообщили в пресс-службе мэрии. Соревнования проходили в ноябре в Казани на чемпионате Азии и этапе

Владимирский спортсмен Дмитрий Виноградов стал чемпионом Азии в весовой категории до 58 кг, сообщили в пресс-службе мэрии. Соревнования проходили в ноябре в Казани на чемпионате Азии и этапе Кубка мира по рукопашному бою. Наш земляк тренируется во владимирской спортивной школе олимпийского резерва № 7 у заслуженного тренера России Алексея Овчинникова. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!