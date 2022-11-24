«ДСУ-3» завершило монтаж всех 85 основных металлических балок мостового перехода на будущей...

«ДСУ-3» завершило монтаж всех 85 основных металлических балок мостового перехода на будущей автодороге.– Нам необходимо предпринять усилия, чтобы сдвинуть финансирование, выделяемое федеральным центром на этот объект: оно запланировано траншами до 2025 года, но мы намерены завершить строительство в 2023 году, –подчеркнул губернатор Александр Авдеев.Протекающую здесь реку Рпень можно сделать достаточно привлекательной. Для этого потребуются дополнительные средства на обустройство территории около автодороги, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.На сегодня вдоль Рпени установлено 6 железобетонных опор для моста протяжённостью 187 м и шириной около 25 м. Следующим этапом работ будет обварка стыковочных швов, поперечных связей и диафрагм, а также спуск моста на постоянные опоры с помощью 60 синхронизированных домкратов.К устройству монолитной плиты проезжей части планируется приступить в январе 2023 года.Фото сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.