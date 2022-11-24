Накануне во Владимире, в районе пересечения улиц Луначарского и Усти-на-Лабе, собаководы...

Накануне во Владимире, в районе пересечения улиц Луначарского и Усти-на-Лабе, собаководы протестировали новый дог-парк.На участке вдоль улицы Луначарского площадью почти 1500 кв. метров установлены малая и большая горки-лестницы, мостик, брусья-лабиринт, трамплины, несколько барьеров, горизонтальная спираль, щит и кольца для прыжков собак. Площадка оборудована наружным освещением и ограждением, чтобы собаки не выбегали за ее пределы.Новое место для выгула и дрессировки четвероногих питомцев построено по инициативе депутата Владимирского горсовета Евгения Станчева. Жители его округа просили организовать такую площадку.Дог-парк построен на средства, полученные из городского бюджета на выполнение наказов избирателей.На территории дог-парка еще обещают установить лавочки и урны, а весной добавить зеленые насаждения и провести зонирование, чтобы на площадке можно было без помех заниматься с собаками разных пород и габаритов.Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ближайшее время собаководы вместе с кинологами составят и вывесят на информационном стенде расписание работы дог-парка. В планах, к примеру, детские часы для проведения канистерапии. Это метод лечения и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием специально отобранных и обученных собак. Медики объясняют, что тактильное взаимодействие с «собакой-терапевтом» помогает ребенку с особенностями развития не только испытывать позитивные эмоции, но и улучшать моторику и двигательные функции растущего организма.Фото: https://vladimir-city.ru/